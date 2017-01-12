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    Флойд Мэйвезер предложил Конору МакГрегору провести бой за 15 млн долларов

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер предложил чемпиону UFC Конору МакГрегору провести поединок за гонорар в 15 миллионов долларов.

    «Мы готовы предложить МакГрегору 15 миллионов за бой. Уверен, в UFC он не получал и 2 миллионов за один поединок. И сейчас станет ясно, хочет ли на самом деле Конор драться со мной», – заявил Мэйвезер.

    Напомним, в прошлом году МакГрегор получил боксерскую лицензию в США и заявил, что готов провести бой с Мэйвезером по правилам бокса за гонорар в 100 миллионов долларов.

     

     

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