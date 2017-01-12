Флойд Мэйвезер предложил Конору МакГрегору провести бой за 15 млн долларов

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер предложил чемпиону UFC Конору МакГрегору провести поединок за гонорар в 15 миллионов долларов.

«Мы готовы предложить МакГрегору 15 миллионов за бой. Уверен, в UFC он не получал и 2 миллионов за один поединок. И сейчас станет ясно, хочет ли на самом деле Конор драться со мной», – заявил Мэйвезер.

Напомним, в прошлом году МакГрегор получил боксерскую лицензию в США и заявил, что готов провести бой с Мэйвезером по правилам бокса за гонорар в 100 миллионов долларов.