Флойд Мэйвезер предложил Конору МакГрегору провести бой за 15 млн долларов
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер предложил чемпиону UFC Конору МакГрегору провести поединок за гонорар в 15 миллионов долларов.
«Мы готовы предложить МакГрегору 15 миллионов за бой. Уверен, в UFC он не получал и 2 миллионов за один поединок. И сейчас станет ясно, хочет ли на самом деле Конор драться со мной», – заявил Мэйвезер.
Напомним, в прошлом году МакГрегор получил боксерскую лицензию в США и заявил, что готов провести бой с Мэйвезером по правилам бокса за гонорар в 100 миллионов долларов.
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