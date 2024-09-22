English Open. Финал. Нил Робертсон сыграет против У Йизе
22 сентября пройдет финал турнира English Open по снукеру.
Снукер
Брентвуд, Англия
Финал
Нил Робертсон (Австралия) – У Йизе (Китай) – 15.00 по московскому времени.
Максимальное количество фреймов – 17.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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