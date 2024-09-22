English Open. Финал. Нил Робертсон сыграет против У Йизе

22 сентября пройдет финал турнира English Open по снукеру.

Снукер

English Open

Брентвуд, Англия

Финал

Нил Робертсон (Австралия) – У Йизе (Китай) – 15.00 по московскому времени.

Максимальное количество фреймов – 17.