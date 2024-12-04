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Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й

Француженка Лу Жанмонно возглавила зачет индивидуальных гонок на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Женщины

Зачет индивидуальных гонок

После 1 гонки из 3

1. Лу Жанмонно (Франция) – 90

2. Элла Халварссон (Швеция) – 75

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 65

4. Наталия Сидорович (Польша) – 55

5. Франциска Пройс (Германия) – 50

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 45

7. Осеан Мишлон (Франция) – 41

8. Регина Эрмитс (Эстония) – 37

9. Ванесса Фойгт (Германия) – 34

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 31

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoСуви Минккинен
logoсборная Австрии жен
Лу Жанмонно
logoсборная Швеции жен
logoсборная Германии жен
logoВанесса Фойгт
logoсборная Эстонии жен
индивидуальная гонка (жен)
logoХанна Оберг
Осеан Мишлон
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Польши жен
logoсборная Финляндии жен
Элла Халварссон
logoФранциска Пройс
logoсборная Франции жен
Наталия Сидорович (Томашевска)
logoЛиза Тереза Хаузер
Регина Эрмитс (Ойя)
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