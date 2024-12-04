Шукалович о тренировках юных биатлонистов: «Спортсмены перегружены огромными объемами в низких зонах интенсивности, у ребят снижен скоростной потенциал»

Шукалович считает, что юным биатлонистам в России нужно больше скоростной работы.

Дмитрий Шукалович – руководитель юношеского проекта СБР.

– Вы в своем телеграм-канале выкладываете разные интересные видео. В частности, как тренируются норвежские юноши. И высказали такую мысль: в России думают, что если работать в первой зоне, то скорость с неба упадет, а с юношами нужно часто скоростить. Удалось вам в этом коллег убедить?

– Если раньше у нас была тенденция к интенсивной работе со спортсменами юношеского возраста, но не было соответствующего контроля, что могло приводить к неким перегибам, то сейчас тенденция к тому, чтобы нужно беречь спортсменов, выполнять много низкоинтенсивной работы. Специалисты научной группы, которые с нами работают в проекте СБР, говорят, что это современная тенденция во многих видах спорта, как циклических, так и игровых.

Тенденция одна: спортсмены перегружены огромными объемами в низких зонах интенсивности, у ребят снижен скоростной потенциал. Скоростной потенциал задавлен объемами настолько, что спортсмен в 16-17 лет даже ускориться не может! Это нонсенс!

Ведь это самый оптимальный возраст, чтобы на фоне повышенного гормонального фона совершенствовать скоростные способности, увеличивать анаэробные возможности, заниматься развитием силы. Мы этот блок упускаем, а в юниорском возрасте и в первые годы взрослой карьеры пытаемся догнать, но уже поздно.

Это не значит, что мы должны тренироваться как спринтеры, все-таки развитие сердечно-сосудистой системы – это основа нашего вида спорта. Но элементы скорости надо использовать почти каждый день.

Тренеры видят, что в тренировочном процессе я придерживаюсь этой методической направленности. Понятно, что не в той мере, в какой необходимо. Если я так сделаю, спортсмены просто не выдержат. Но мы по чуть-чуть пробовали летом, внимательно наблюдая за тем, как ребята реагируют.

Скажу честно, им было тяжело, ведь нужно перестраиваться, восстановления не хватало, поэтому уменьшали объем и интенсивность других тренировок. Нервная система была задавлена низкоинтенсивными объемами и тяжело реагировала на скоростные отрезки.

На снегу тоже успели поработать в таком ключе. Видно было, как спортсменам тяжело, но переваривали они такую нагрузку нормально. Тренеры увидели все своими глазами и убедились, что такой работы не хватает.

Приведу конкретный пример. У нас чаще используют скоростные отрезки до 10-15 секунд, либо уже соревновательные – 5-7 минут. Но вот отрезки 30-60 секунд практически никто не использует. А это как раз и есть работа на развитие анаэробной мощности, которую необходимо делать в этом возрасте.

Мы сделали одну такую тренировку, и практически у всех спортсменов на следующий день болели мышцы – у кого руки, у кого ноги, у кого мышцы живота. У них было ощущение, что они провели мощную силовую тренировку. Спортсмены оказались не готовы к таким тренировкам, хотя они должны быть у них на постоянной основе. Сейчас уже проще, они адаптировались, – сказал Шукалович.