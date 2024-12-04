  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Шукалович о тренировках юных биатлонистов: «Спортсмены перегружены огромными объемами в низких зонах интенсивности, у ребят снижен скоростной потенциал»
1

Шукалович о тренировках юных биатлонистов: «Спортсмены перегружены огромными объемами в низких зонах интенсивности, у ребят снижен скоростной потенциал»

Шукалович считает, что юным биатлонистам в России нужно больше скоростной работы.

Дмитрий Шукалович – руководитель юношеского проекта СБР.

– Вы в своем телеграм-канале выкладываете разные интересные видео. В частности, как тренируются норвежские юноши. И высказали такую мысль: в России думают, что если работать в первой зоне, то скорость с неба упадет, а с юношами нужно часто скоростить. Удалось вам в этом коллег убедить?

– Если раньше у нас была тенденция к интенсивной работе со спортсменами юношеского возраста, но не было соответствующего контроля, что могло приводить к неким перегибам, то сейчас тенденция к тому, чтобы нужно беречь спортсменов, выполнять много низкоинтенсивной работы. Специалисты научной группы, которые с нами работают в проекте СБР, говорят, что это современная тенденция во многих видах спорта, как циклических, так и игровых.

Тенденция одна: спортсмены перегружены огромными объемами в низких зонах интенсивности, у ребят снижен скоростной потенциал. Скоростной потенциал задавлен объемами настолько, что спортсмен в 16-17 лет даже ускориться не может! Это нонсенс!

Ведь это самый оптимальный возраст, чтобы на фоне повышенного гормонального фона совершенствовать скоростные способности, увеличивать анаэробные возможности, заниматься развитием силы. Мы этот блок упускаем, а в юниорском возрасте и в первые годы взрослой карьеры пытаемся догнать, но уже поздно.

Это не значит, что мы должны тренироваться как спринтеры, все-таки развитие сердечно-сосудистой системы – это основа нашего вида спорта. Но элементы скорости надо использовать почти каждый день.

Тренеры видят, что в тренировочном процессе я придерживаюсь этой методической направленности. Понятно, что не в той мере, в какой необходимо. Если я так сделаю, спортсмены просто не выдержат. Но мы по чуть-чуть пробовали летом, внимательно наблюдая за тем, как ребята реагируют.

Скажу честно, им было тяжело, ведь нужно перестраиваться, восстановления не хватало, поэтому уменьшали объем и интенсивность других тренировок. Нервная система была задавлена низкоинтенсивными объемами и тяжело реагировала на скоростные отрезки.

На снегу тоже успели поработать в таком ключе. Видно было, как спортсменам тяжело, но переваривали они такую нагрузку нормально. Тренеры увидели все своими глазами и убедились, что такой работы не хватает.

Приведу конкретный пример. У нас чаще используют скоростные отрезки до 10-15 секунд, либо уже соревновательные – 5-7 минут. Но вот отрезки 30-60 секунд практически никто не использует. А это как раз и есть работа на развитие анаэробной мощности, которую необходимо делать в этом возрасте.

Мы сделали одну такую тренировку, и практически у всех спортсменов на следующий день болели мышцы – у кого руки, у кого ноги, у кого мышцы живота. У них было ощущение, что они провели мощную силовую тренировку. Спортсмены оказались не готовы к таким тренировкам, хотя они должны быть у них на постоянной основе. Сейчас уже проще, они адаптировались, – сказал Шукалович.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
logoсборная России жен
logoсборная России
Дмитрий Шукалович
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Тандревольд возникли проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки: «Мне пришлось остановиться. Я потеряла много времени, но выбора не было»
1вчера, 21:56
Лу Жанмонно: «Хочу проводить отличные гонки этап за этапом, выкладываться на 90-100% от своих возможностей, как это было сегодня»
вчера, 19:06
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно лидирует, Халварссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
вчера, 17:29
Жанмонно одержала пятую победу в карьере, у Халварссон – первый подиум, у Эльвиры Оберг – 23-й
1вчера, 17:07
Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке, Лампич проиграла 25 секунд, Брезаз-Буше – 44
1вчера, 16:58
❄️ Кубок мира. Жанмонно победила в короткой индивидуальной гонке, Халварссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
116вчера, 16:33
Кубок IBU. Фрей выиграл индивидуальную гонку, Ботн – 2-й, Кайзер – 3-й
8вчера, 14:32
Бабиков о нейтральном статусе: «Это не дело спортсменов – оценивать этот вопрос, мы все прекрасно понимаем, что это просто риторика для СМИ и новостей»
3вчера, 11:56
Васильев об отсутствии зрителей на биатлоне: «Проблема есть, тут скрывать нечего. Зритель у нас стал искушенным, в какой-то степени даже избалованным»
21вчера, 11:24
Кубок IBU. Бене победила в индивидуальной гонке, Ойгард – 2-я, Бертран – 3-я, Кузьмина – 67-я с девятью промахами
5вчера, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 17:43
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
вчера, 17:35
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
вчера, 06:03
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
3 декабря, 20:57
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
13 декабря, 18:10
Кубок мира. Общий зачет. Стремсхайм лидирует, Йоханенс Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 5-й
3 декабря, 18:06
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 декабря, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
152 декабря, 15:27Фото
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
11 декабря, 18:21
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1 декабря, 14:26