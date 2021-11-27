«Уже кажется смешным, но сегодня у меня проблемы с оружием». Миронова провела больше всех времени на огневых рубежах

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Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о проблемах с винтовкой в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

На лежке Миронова провела 59,5 секунды, на стойке – 1,02,06. 

«Уже кажется смешным, но сегодня у меня были проблемы с оружием. Не знаю, что случилось: пришла на лежку – не стреляла винтовка. Возможно, из-за холода, но на пристрелке ничего такого не было.

На стойке сделала один выстрел, и дальше винтовка опять не стреляла. Нажимаю на спусковой – там провал. Вставила другой, сделал два выстрела, достреляла с допом, потеряла очень много времени. Вот такой результат.

Я знаю, как действовать по правилам – можно поднять руку и подозвать судью. Но моя винтовка работала… Сейчас оружейник проверит винтовку», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ»

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