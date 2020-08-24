Летний биатлон. Чемпионат России. Команда Смирновой победила, команда Мироновой и Глазыриной – 2-я с тремя штрафными кругами

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Сегодня в Тюмени на чемпионате России по летнему биатлону прошла женская эстафета. Победила сборная ХМАО-Югра, команда Свердловской области – вторая.

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

Эстафета

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова, Кристина Смирнова) – 1:13.47,0 (0+5)

2. Свердловская область (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина) – 26,6 (3+10)

3. ПФО-1 (Ольга Дмитриева, Татьяна Акимова, Карина Бахтина, Екатерина Муралеева) – 48,0 (0+7)

4. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анна Никулина, Софья Ленькова, Анастасия Евсюнина) – 1.11,9 (1+14)

5.  ПФО-2 (Валерия Васнецова, Инна Худорожкова, Анастасия Кайшева, Ульяна Кайшева)– 1.44,0 (0+9)

6. Тюменская область (Виктория Сливко, Ольга Мощенкова, Александра Бацина, Алена Иванова) – 2.48,8 (2+11)

7. ХМАО-Югра-2 (Людмила Улыбина, Екатерина Санникова, Анна Терехова, Владислава Гаврилова) – 6.26,9 (2+13)

8. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Валерия Абражеева, Анастасия Гореева) – 7.23,2 (3+15)

9. Красноярский край (Наталья Гербулова, Ольга Якушова, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова) – 7.51,6 (6+14)

 

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