Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей

В Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области сообщили, что чемпионат России по летнему биатлону пройдет без зрителей.

Соревнования состоятся 17-22 сентября в Тюмени. В рамках турнира биатлонисты пробегут спринты, индивидуальные гонки и эстафеты.

«Летний чемпионат России пройдет без зрителей, этого требует регламент проведения соревнований. На объект будут допущены только аккредитованные лица», – заявили в федерации.

Предварительное расписание чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени