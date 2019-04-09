15-летняя художница из России о работе над книгой Фуркада: «Каждый день офигевала, не знала, что такое бывает»

Российская художница Оксана Пинчук рассказала о том, как стала иллюстратором книги пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону .

«Изначально я рисовала Фуркада для себя, чтобы выразить огромную радость от его побед. Позже увидела, что Мартен тесно общается с фанатами – и, быть может, у меня есть шанс тоже получить внимание.

Мне хотелось, чтобы он видел: фанаты могут поддерживать не только словами, но и творчеством. Я отмечала его в твиттере, он лайкал, иногда даже оставлял коменты – смайлики, аплодисменты, коротко и по делу. Для меня тогда самым главным было понимать, что он это видит, знает и любит.

А потом случился очень содержательный контакт. Спустя неделю или полторы после того, как он завершил карьеру, я немного отошла, собралась с мыслями – выразила это в рисунке и приложила письмо. Он обратил внимание и через пару дней я получила сообщение в директ с его аккаунта, не через посредников: Мартен предложил работу над новым проектом – книгой.

Промежуточных пунктов между лайками и предложением о работе не было – прямо сразу все случилось. Чтобы это уложилось в голове, я потратила где-то месяц – просто каждый день офигевала, не знала, что такое бывает», – сказала Пинчук.

Полное интервью Оксаны Пинчук читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru