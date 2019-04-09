Зимняя Универсиада-2021, которая должна была пройти в Швейцарии, перенесена из-за коронавируса

Международная федерация университетского спорта (FISU) сообщила о переносе зимней Универсиады 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Турнир должен был пройти в швейцарском Люцерне с 21 по 31 января.

Данное решение FISU приняла совместно с оргкомитетом Универсиады и Федерацией университетского спорта Швейцарии. В течение двух месяцев пройдет обсуждение, посвященное возможным новым датам соревнований.

«На этот год драматично повлияла пандемия , деятельность FISU тоже пострадала.

После нескольких встреч с властями Швейцарии и различных кантонов, участвующих в проведении Универсиады-2021, мы единогласно согласились, что 30-ю Зимнюю Универсиаду нельзя проводить в январе 2021 года», – отметил генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд.

«Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что оно единственно верное в сложившейся ситуации», – добавил глава FISU Олег Матыцин.