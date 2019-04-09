СБР одобрил переход российских биатлонистов Шамаева и Ушкиной в сборную Румынии

Союз биатлонистов России ( ) одобрил переход россиян Дмитрия Шамаева и в сборную Румынии, сообщили в румынской федерации биатлона.

«Беря во внимание дружеские отношения между нашими федерациями и учитывая интересы спортсменов, Союз биатлонистов России дает согласие на предоставление указанным спортсменам права выступать за румынскую сборную в любых международных соревнованиях под эгидой , – заявили в СБР.

25-летний Шамаев и 23-летняя Ушкина не представляли Россию на международных соревнованиях на взрослом уровне.

Ранее в сборную Румынии перешли еще трое россиян – Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.