СБР одобрил переход российских биатлонистов Шамаева и Ушкиной в сборную Румынии

Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход россиян Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной в сборную Румынии, сообщили в румынской федерации биатлона.
«Беря во внимание дружеские отношения между нашими федерациями и учитывая интересы спортсменов, Союз биатлонистов России дает согласие на предоставление указанным спортсменам права выступать за румынскую сборную в любых международных соревнованиях под эгидой IBU», – заявили в СБР.
25-летний Шамаев и 23-летняя Ушкина не представляли Россию на международных соревнованиях на взрослом уровне.
Ранее в сборную Румынии перешли еще трое россиян – Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.