Вице-президент СБР Иван Мелихов: «Если Зайцеву оправдают в CAS, она получит зеленый свет на несколько важных постов в российском биатлоне»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) Иван Мелихов поделился мнением насчет перспектив двукратной олимпийской чемпион Ольги Зайцевой занять руководящую должность в российском биатлоне.

– В ноябре состоятся перевыборы в Московскую федерацию биатлона. Будут ли изменения в руководящем составе?

– У нас очень теплый круг единомышленников. Сейчас федерацию возглавляет , есть еще кандидатура Ольги Зайцевой. Как вы знаете, Московская федерация выдвинула ее в правление СБР, но в силу сложившийся ситуации, она была вынуждена взять самоотвод.

Что касается ноябрьских выборов, то мы соберем президиум и примем решение. Никакой войны конкурентов не будет. Все честно работают по своим направлениям, в том числе и ее сестра . Что-то кардинально менять смысла нет.

– Зайцева готова возглавить федерацию?

– Конечно. Надо подождать окончания ее дела в . Если Ольгу оправдают, то она получит «зеленый свет», чтобы получить сразу несколько важных постов в российском биатлоне, – сказал Мелихов.

Зайцева обвиняется в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Апелляцию спортсменки рассмотрел Спортивный арбитражный суд (CAS), но решение пока не вынесено.

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