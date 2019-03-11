Майгуров о привлечении Прохорова к финансированию СБР: «Мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет?»

Президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о финансовой ситуации в организации.

– У СБР ведь есть и другие долги, кроме невыплаченных зарплат сотрудникам.

– Выплаты по налогам, перед поставщиками, не выплачены еще премиальные спортсменам за сезон на основании заключенных соглашений. Естественно, мы возьмем на себя обязательства прошлого руководства и будем решать эти вопросы.

– Перед прошлым сезоном история с подписанием контрактов обернулась скандалом. В следующий раз такого не произойдет?

– Уверен, что такого не повторится. Лично буду этим заниматься, я знаю, как выстроить диалог со спортсменами.

– Чтобы нормально функционировать, СБР нужен бюджет размером в 200 миллионов рублей в год. Правильно?

– Есть бюджет выживания, который равен 60-70 миллионам. 200 миллионов – бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России.

Без наших регионов у нас не будет ни сборной команды, ни вида спорта. Считаю, что основная задача нашей общероссийской организации – развитие биатлона в стране, а не сборная команда. При этом, естественно, я не буду наблюдать за происходящим в сборной со стороны, планирую уделять ей ровно столько времени, сколько нужно.

Полномочиями по руководству национальной команды будут наделены главный тренер, старший тренер, начальники команд, Реагировать на каждый чих вроде пробитого колеса у автобуса я не планирую.

– Если говорить о наполнении бюджета СБР, то будет участвовать в этом по старой дружбе?

– Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц, – сказал Майгуров.

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