Белозеров возглавил резервную мужскую сборную России по биатлону

Российский специалист Сергей Белозеров сообщил, что возглавит резервную мужскую сборную страны по биатлону.

В прошлом сезоне Белозеров занимал пост старшего тренера основной сборной России. В мае его сменил Юрий Каминский.

«Мы распределили обязанности, я перешел на должность старшего тренера резервной команды. Сожалений по этому поводу нет.

Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдет перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью», – сказал Белозеров.

Тренер уточнил, что будет работать с биатлонистами из команды «Б». Пост старшего тренера по резерву останется за Николаем Большаковым, который будет работать с юниорскими и юношескими командами.

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