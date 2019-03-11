Дмитрий Ярошенко: «Правление СБР не нужно, и его можно упразднить за ненадобностью. Все равно власть у Драчева»

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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что правление Союза биатлонистов России (СБР) можно упразднить за ненадобностью.

«На мой взгляд, правление СБР не нужно, и его можно упразднить за ненадобностью. Для чего создан этот орган, если по большому счету он не работает? Президент СБР (Владимир Драчев – Sports.ru) сделал так — как он посчитал нужным, так и получилось.

Без подписи президента списки не утверждаются. Правление СБР рекомендовало одних тренеров сначала, а теперь утвердили других. Это даже не двоевластие. Власть все равно сосредоточена в руках одного человека.

Для чего тогда нужно правление, непонятно. Тогда правлению СБР нужно работать, наверное, по направлениям — один развивает детский спорт, другой помогает регионам, третий занимается материально-техническим обеспечением и так далее.
 
Ну, собрались они, что-то порешали, а по факту все остается так, как решает президент СБР. Чтобы развивать направления, о которых я сказал, нужны, наверное, заместители президента СБР, вот и все.

То, что сейчас происходило с тренерским штабом, похоже на политические игры. Мы в очередной раз убедились, что президент СБР сначала может сказать «а», а потом «б». Все опять превращается в сериал», – рассказал Ярошенко.

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Вы зря думали, что биатлон не удивит: там спорят из-за двух списков тренеров – оба нелегальные, но какой-то надо принять к лету

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