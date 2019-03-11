Магдалена Нойнер: «После рождения второго ребенка у меня были серьезные проблемы со здоровьем, много потеряла в весе»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала, как рождение второго ребенка повлияло на ее здоровье.

Нойнер родила сына Йозефа 7 ноября 2016 года, до этого в 2014 году – дочку Верене-Анну.

«После рождения второго ребенка у меня были действительно серьезные проблемы со здоровьем. У меня развилась гиперфункция щитовидной железы, я ощущала сильное нервное напряжение, много потеряла в весе.

У меня не было физических сил, в некоторые дни я не могла встать – энергия была полностью израсходована.

Я не считаю, что выгорание является проявлением слабости. Это сигнал со стороны тела о том, что вы должны брать на себя меньше.

Я научилась принимать помощь, хотя это далось мне непросто. Сейчас, если я не очень хорошо себя чувствую, я могу позвонить маме и сказать: «Пожалуйста, возьми детей». Это не признак слабости – принять помощь», – сказала Нойнер.

А как там Лена Нойнер? Она закончила в 25 и точно не жалеет об этом