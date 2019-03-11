Екатерина Юрлова: «Перед ЧМ-2015 собиралась закончить карьеру. Я даже особо ничего уже не хотела, но поднималась как-то сама»

Российская биатлонистка рассказала о том, когда хотела закончить карьеру.

«Я хотела оставить спорт еще со времен лыжных гонок, потому что понимала, что это не тот уровень, который хотелось бы показывать. Я попадала в юниорскую сборную, но не попадала на чемпионаты мира.

Я тогда уже всему семейству сказала, что спортсменом быть не хочу. Потом пригласили в биатлон, но я долго отказывалась: мне было уже не интересно, я училась. Но потом меня затянуло. И я сказала себе, что пока не достигну высот, то не уйду.

С 2006 по 2014 годы была очень сильная мотивация. Я не попала в Ванкувер-2010, потому что меня считали слишком молодой, хотя я была не слабее остальных. Но мотивация все равно была запредельная. А после Сочи-2014 для меня все сложилось так...

Я не бросила тренировки, но накануне сезона-2014/15 в самом начале случился большой сбой по здоровью, из-за чего результатов не было. Тогда уже хотела закончить, объявила всем, что еще одна гонка и я уйду. Но потом выиграла ту гонку, пошли неплохие результаты, я поехала на Кубок IBU. Я даже особо ничего не хотела, но как-то поднималась сама.

После того золота на ЧМ в Контиолахти я задумывалась – неужели так бывает, что столько времени пашешь и вообще ничего, а потом все отпускаешь и у тебя само все получается?» – сказала Юрлова в прямом эфире с Анной Елисеевой в инстаграме.