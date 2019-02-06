Елена Пидгрушная: «Мне неприятно читать в комментариях «груша». Я же не называю кого-то «мудачок» из-за ника в инстаграме»

Украинская биатлонистка рассказала, как относится к прозвищам, которые ей дают болельщики в интернете.

«Мне как личности очень неприятно читать в комментариях «груша», тот же «удав», «жужа» и всякие сокращения.

Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили.

Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то «мудачок» или «горбоносик» относительно ника в инстаграме или фотографии.

У меня есть имя, так же и у , которая ужасно не любит, когда ее называют «жужей».

Еще можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел как удав. Но говорить «грушка, вперед» или «удав, давай»... это не очень приятно. Я бы просила: давайте все-таки использовать имена», – сказала Пидгрушная в прямом эфире в инстаграме Biathlon News.

Елена Пидгрушная: «Открываю интернет, вижу свое фото и подпись: ее нужно убить»