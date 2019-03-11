Лукас Хофер: «В Ломбардии все очень плохо, много людей умерло. Это жесть, словно третья мировая война»

Итальянский биатлонист Лукас Хофер рассказал об обстановке в своем городе Брунико во время карантина из-за пандемии коронавируса.

– Какая сейчас обстановка в твоем городе? Насколько это совпадает с картиной в обычное время?

– Все очень необычно. Мы ведь все должны сидеть по домам. Нам можно выйти на улицу только для того, чтобы купить еду, напитки. Либо если кто-то работает в медицине. Им разрешено ходить на работу.

Но глобально ты обязан быть дома. Допускаются небольшие прогулки, однако ты не можешь отойти дальше, чем на 100-200 метров от дома. Даже вариантов нет – чтобы покататься на велике, побегать.

Улицы абсолютно пустые, вообще никого нет в городе, никто никуда не ходит выпить кофе или встретиться с друзьями. Для всех нас в Италии это что-то совершенно новое. Очень надеюсь, что скоро все это как-то решится.

– Кто-то контролирует улицы в Италии или у вас и без этого все сидят дома?

– У нас полно полиции. Они действительно серьезно контролируют улицы. Но даже если перестанут это делать, то мы все равно должны оставаться по домам, чтобы остановить вирус как можно быстрее, чтобы он не распространялся по территории.

Поэтому, если ты вдруг без причины выходишь из дома не в магазин, а просто так, то для тебя уже заготовлены солидные штрафы. Мне кажется, лучше и правда остаться внутри.

– Как в данной ситуации итальянцы относятся к словам правительства и ТВ-новостям? Они верят им?

– Я верю, что все эти цифры растут. И в Италии, и в мире. Даже сейчас у нас зараженных людей больше, чем в Китае. Но в то же время я верю, что ситуация в нашем регионе – в Южном Тироле – не такая плохая, как в Ломбардии.

Вот там все очень плохо, много людей умерло. Оттуда просто никто не может уехать даже домой. Если только под специальным военным конвоем. Это реально жесть. Словно третья мировая война.

Все госпитали переполнены больными, там просто нет мест. Думаю, мы должны прислушиваться к правительству, потому что, в конце концов, именно они – те люди, которые и должны решить эту проблему, – сказал Хофер.