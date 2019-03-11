У Халиуллиной положительный тест на коронавирус. Скорее всего, болезнь у нее прошла дома

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что тест 21-летней чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной на коронавирус оказался положительным.
В середине марта Халиуллина вернулась из Австрии, где проходили соревнования, после чего находилась дома на самоизоляции.
«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат.
Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре.
Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у нее прошла дома.
Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления.
По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», – сказал Драчев.
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