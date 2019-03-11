Президент СБР Владимир Драчев: «Совсем пустая Москва, народу – никого. Работает только Государственная дума»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) и депутат Госдумы Владимир Драчев поделился в инстаграме видео утренней Москвы, опустевшей из-за карантина.

Президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими.

«Да, вот совсем пустая Москва. Приехали – никого народу. Такого давно не было в 9 утра. Только в воскресный день, наверное, в 6 утра, а тут рабочий понедельник.

Работает только Государственная дума», – отметил Драчев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Едем на работу ! Доброе утро Страна ! Публикация от Владимир Драчев (@drachev_vladimir) 29 Мар 2020 в 11:04 PDT

Владимир Драчев: «Союз биатлонистов России полностью работает в удаленном режиме»

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