«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции». Французы уронили Фуркада, когда качали его после гонки

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Мартен Фуркад Яков Фак Контиолахти Биатлон

Французские биатлонисты уронили своего соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти. 

Видео в инстаграме поделился словенский биатлонист Яков Фак

«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Фак. 

Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад завершил спортивную карьеру. 

«Я посвятил биатлону прекрасную часть жизни, а он взамен дал мне все». Пронзительное письмо Мартена Фуркада

Роскошные проводы Фуркада: победа, шампанское после финиша и даже разговор с Логиновым

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья