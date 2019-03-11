«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции». Французы уронили Фуркада, когда качали его после гонки

Французские биатлонисты уронили своего соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Видео в инстаграме поделился словенский биатлонист Яков Фак.
«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Фак.
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