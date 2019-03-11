Владимир Драчев: «По началу сезона все шло хорошо. Новогодний этап подготовки и январские этапы КМ выбили команду очень серьезно»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги выступлений российской команды на Кубке мира в сезоне-2019/20.

«По началу сезона, в принципе, все шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призеров, причем девочки шли вторыми, очень плотно боролись. И выступления у них были хорошие, мы первые три этапа прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время.

Потом новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду, конечно, очень серьезно, сумели поднять команду и собраться на ЧМ, но в целом хотелось бы лучше выступить, потому что по плану было зайти в тройку и у мужчин, и у женщин. Но максимальная квота у женщин – это однозначно положительный момент.

У мужчин мы очень надеялись на поддержку Матвея Елисеева и молодых ребят, но только Эдуард Латыпов после чемпионата мира более-менее вошел в хорошую спортивную форму, однако так и не смог со стрельбой справиться, хотя периодически и удивлял в некоторых гонках.

Матвей сильно добавил в этом году, но не во всех гонках, надо по подготовке, чтобы спортсмен мог держать все старты и этапы – это очень важно, потому что он может очень хорошо собраться на отдельную гонку, но потом идет небольшой спад.

Очень большая уверенность у него есть – он может очень качественно и четко проработать, например на одном старте, но нам надо, чтобы он мог держать несколько стартов подряд, необходимо поднимать функциональные возможности и психологическую устойчивость, особенно для него, потому что он может и собраться, и провалиться.

Матвей нормально работает с психологом, у него есть хороший опыт, но здесь я бы совместил психологов и функциональную подготовку, нужна выносливость.

Скорость у него появляется – и в прошлом году он добавил, а в этом у него есть несколько стартов, где он обыгрывал Александра Логинова. Это большой плюс», – сказал Драчев. 

Также глава СБР отметил прогресс Карима Халили в текущем сезоне.

«Халили отлично провел весь сезон, может быть, мы ждали чуть больших результатов на юниорском чемпионате мира, но там были свои нюансы, не смог справиться, возможно, с волнением.

Но тем не менее он достойно выступил в этом сезоне, уверенно вошел в команду, и можно практически говорить, что он вошел и в эстафетную четверку», – добавил Драчев.

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