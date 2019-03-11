Тихонов о Драчеве: «За жизнь я видел немало идиотов, но такого – впервые»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал поведение главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева во время инцидента с обысками в номере на чемпионате мира в Антхольце.

«Что касается и Драчева, то скажу, что за свою жизнь я видел немало идиотов, но такого – впервые. Еще раз хочу извиниться за то, что поддержал его на выборах. СБР абсолютно отсутствует во всех вопросах.

Даже Эрик Лессер сказал, что у вас за система отбора? У них весь сезон вместо подготовки к главному старту шел один сплошной отбор, а результат все видели. Над нами уже все смеются.

Я считаю, что туда должен был вылететь грамотный юрист, а не такой как Кучерена, который ни одного вопроса не решил. Все пустили на самотек.

Драчев даже не смог выразить свою позицию для иностранных СМИ (по поводу обысков), потому что он не то что иностранными, русским языком владеет с трудом, а переводчика у СБР не нашлось.

Я не могу понять, как спикер Госдумы Володин мог вручить какую-то грамоту Драчеву. Неужели ему нужны в такие прохвосты?» – написал Тихонов.

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