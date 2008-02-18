Юрлова, Миронова, Куклина и Старых выступят за Россию в эстафете на ЧМ-2020

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету чемпионата мира-2020 в Антхольце.

В гонке выступят (не в порядке расстановки по этапам) Екатерина Юрлова, , Лариса Куклина и Ирина Старых.

«Кайшева и Поршнева в числе запасных и готовятся к чемпионату Европы. Так что если ничего не случится, в эстафетной гонке выступят девочки, которые здесь уже стартовали», – рассказал тренер .

Женская эстафета на чемпионате мира-2020 пройдет 22 февраля.

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