Юрлова, Миронова, Куклина и Старых выступят за Россию в эстафете на ЧМ-2020

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Виталий Норицын Ульяна Кайшева Ирина Старых Светлана Миронова Анастасия Поршнева (Морозова) Биатлон

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету чемпионата мира-2020 в Антхольце.

В гонке выступят (не в порядке расстановки по этапам) Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

«Кайшева и Поршнева в числе запасных и готовятся к чемпионату Европы. Так что если ничего не случится, в эстафетной гонке выступят девочки, которые здесь уже стартовали», – рассказал тренер Виталий Норицын.

Женская эстафета на чемпионате мира-2020 пройдет 22 февраля.

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