Логинов не выступит в сингл-миксте на чемпионате мира-2020 в Антхольце («Спорт-Экспресс»)

Российский биатлонист не выступит в сингл-миксте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

По информации «Спорт-Экспресс», тренеры сборной посчитали, что бежать всю программу чемпионата мира – слишком большая нагрузка для спортсмена.

Логинов на ЧМ-2020 выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Также он выступал в смешанной эстафете и, скорее всего, пробежит индивидуальную гонку, эстафету и масс-старт.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 18 февраля

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