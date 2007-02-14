Президент IBU о деле Евгения Устюгова: «На ошибках нужно учиться. Допинговая история должна выйти в свет, даже если была очень давно»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
«На ошибках прошлого нужно учиться. И если допинговая история имела место, то она должна выйти в свет, даже если была очень давно.
Но я не могу не отметить, что Союз биатлонистов России (СБР) предпринимает огромные усилия по борьбе с допингом и вообще антидопинговой пропаганде. Я рад это видеть.
Сейчас я не могу комментировать решение WADA 9 декабря. Мы не получили от агентства ничего по российскому делу. Я рад, что Россия – полноправный участник чемпионата мира», – сказал Далин в эфире «Матч ТВ».
«Устюгову предъявлены обвинения в связи с отклонениями в биопаспорте с января-2010 по февраль-2014». Заявление IBU по поводу открытого дела
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