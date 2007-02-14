Президент IBU о деле Евгения Устюгова: «На ошибках нужно учиться. Допинговая история должна выйти в свет, даже если была очень давно»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону допинг СБР IBU WADA Евгений Устюгов Олле Далин Биатлон

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

«На ошибках прошлого нужно учиться. И если допинговая история имела место, то она должна выйти в свет, даже если была очень давно.

Но я не могу не отметить, что Союз биатлонистов России (СБР) предпринимает огромные усилия по борьбе с допингом и вообще антидопинговой пропаганде. Я рад это видеть.

Сейчас я не могу комментировать решение WADA 9 декабря. Мы не получили от агентства ничего по российскому делу. Я рад, что Россия – полноправный участник чемпионата мира», – сказал Далин в эфире «Матч ТВ».

«Устюгову предъявлены обвинения в связи с отклонениями в биопаспорте с января-2010 по февраль-2014». Заявление IBU по поводу открытого дела

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