Олле Далин: «Международный союз биатлонистов будет придерживаться решения WADA»

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал решение Исполкома WADA отстранить Россию от крупных международных стартов на 4 года.

«WADA приняло серьезное решение для российского спорта. IBU будет разбираться в деталях, чтобы понять, как воспринять такое решение WADA.

Сейчас мы будем наблюдать за тем, как Россия поведет себя в сложившейся ситуации, будет ли оспаривать решение в CAS, как будет справляться с отстранением. IBU будет придерживаться решения WADA», – сказал Далин.

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