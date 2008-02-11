Анфиса Резцова о работе Губерниева на лыжных гонках: «Он мешает работе спортсменов и тренеров. Вяльбе в нем не нуждается»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что Дмитрий Губерниев не должен комментировать лыжные гонки.
– В прошлом году возник конфликт между Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе, которая не хотела, чтобы он комментировал лыжные гонки. На чьей стороне вы?
– Я на стороне Елены, потому что Губерниев просто мешает работе спортсменов и тренеров. Есть у тебя биатлон, вот его и комментируй, если тебя там уважают. Вяльбе не нуждается в Губерниеве.
– Но как же зрители?
– А что зрители? Они у лыжных гонок свои. И они, кстати, Вяльбе за это не осуждают.
– Но в плане популяризации биатлона Губерниев все же большое дело сделал, не так ли?
– Ну сделал и сделал. Лыжным гонкам не нужна лишняя реклама. Лыжники создают популярность своими результатами, – рассказала Резцова.