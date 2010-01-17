Кристина Резцова: «На стойке кто-то стрелял по моим мишеням. Пришлось два патрона выпустить в закрытую установку»

Российская биатлонистка рассказала о проблемах на стрельбе во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«На лежке не могла дозарядить доп, не заходил патрон. Первый вылетел, вторым не попала – он не заходит. Долго ковырялось.



Самое интересное было на стойке. Не знаю, кто стоял впереди, начала стрелять по моей установке. Она сделала два выстрела в мою, и мне пришлось два патрона стрелять в свою закрытую установку.



Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны – я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала, ко мне никаких претензий быть не может.

Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка лагает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвертая. Я закрыла третью и потом просто сделала два выстрела в установку.



Я хорошо знаю правила, я всегда все просчитываю – вдруг что-нибудь. Я знала, что нельзя стрелять в воздух. В голове просто в секунду: надо по установке выстрелить. Надо попасть именно в нее, иначе это будет как осечка, как будто нет выстрела», – сказала Резцова в эфире телеканала .