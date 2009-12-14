Кристина Резцова: «Почему хорошо стреляем? Что за глупый вопрос! Потому что мы растем, развиваемся, мы Россия!»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в .

«Силы есть. Сегодня даже, наверное, недоработала финиш. Я шла первой, нужно было проезжать через рубеж, но я знала это только на словах. И я испугалась, что еду не туда – все судьи смотрят на меня потерянные. Чуть сбавила, потеряла пару секунд. Но вообще, рада, что получилось работать на последнем круге. Не умирать, как вчера. Все уходы, все толчки были осознанные, я могла бы еще побороться.

Я люблю эстафеты. Для меня это самые интересные гонки в психологическом плане, хотя первый этап редко бегала, потому что не люблю мало разминаться после пристрелки. Но сегодня все распланировала и была настроена – сделала все что нужно.

Нам есть куда стремиться. Медаль – это здорово, это замечательно, мы и на чемпионате мира будем бороться. Почему мы хорошо стреляем? Что за глупый вопрос! Потому что мы молодцы, мы растем, мы развиваемся. Потому что мы Россия!», – сказала Резцова в эфире .