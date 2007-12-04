Мартен Фуркад: «Я вновь ощущаю режим тигра. Эта победа – одно из моих главных достижений в карьере»

Пятикратный олимпийский чемпион прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в .

Эта победа стала для Фуркада первой с 15 декабря 2018 года. Спортсмен прервал серию из 15 личных гонок без подиумов.

«Я вновь ощущаю режим тигра. Эта победа – одно из моих главных достижений в карьере, потому что прежние были достаточно естественными. Мне удалось вернуть уверенность, которая была у меня в позапрошлом сезоне. Я очень-очень счастлив», – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».