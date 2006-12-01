Елисеев о бронзе: «Чувствовал, в этом году я однозначно сильнее. Делал все, что мог»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в спринте этапа Кубка мира в Эстерсунде, где он завоевал бронзовую медаль.

«Пока что я очень устал. Я чувствовал, что я сильнее в этом году однозначно. Но видно: западение на последнем круге очень серьезное. Я очень поздно начал понимать, что от моей техники хочет тренер Артем Истомин. Но разобрались.

Уже по табло видел, что высоко выхожу. Когда зеленым загорается – это кайф. Но и большая ответственность, потому что я чувствовал, что сил осталось не так много. Информацию давали полную по трассе, кричали просто неистово – я делал все, что мог.

Медаль посвящаю жене в первую очередь, потом отцу. Заслуга жены просто неоценима, вы просто не представляете», – сказал Елисеев.

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