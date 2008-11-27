Замглавы РУСАДА: «Россияне смогут выступать под своим флагом на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут выступать под флагом своей страны на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, поскольку эти турниры не подпадают под действие санкций.
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на 4 года из-за манипуляций с данными Московской лаборатории.
«Согласно рекомендациям, на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира и других подобных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под российским флагом. Они не относятся к понятию Major Еvent Organizers, поэтому эти турниры не будут подвержены санкциям», – сказала Пахноцкая.
Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры
Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда