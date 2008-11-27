Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства ( ) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут выступать под флагом своей страны на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, поскольку эти турниры не подпадают под действие санкций.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) в понедельник рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на 4 года из-за манипуляций с данными Московской лаборатории.

«Согласно рекомендациям, на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира и других подобных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под российским флагом. Они не относятся к понятию Major Еvent Organizers, поэтому эти турниры не будут подвержены санкциям», – сказала Пахноцкая.

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда