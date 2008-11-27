Замглавы РУСАДА: «Россияне смогут выступать под своим флагом на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира»

Теги допинг WADA РУСАДА Маргарита Пахноцкая Биатлон

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут выступать под флагом своей страны на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, поскольку эти турниры не подпадают под действие санкций.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на 4 года из-за манипуляций с данными Московской лаборатории.

«Согласно рекомендациям, на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира и других подобных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под российским флагом. Они не относятся к понятию Major Еvent Organizers, поэтому эти турниры не будут подвержены санкциям», – сказала Пахноцкая.

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

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