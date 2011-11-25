Шипулин – о ситуации вокруг российского спорта: «Говорить об этом пока не время. Мы как слепые котята, которые находятся в темной комнате»

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился воспоминаниями о недопуске на Олимпиаду 2018 года, а также высказал мнение по поводу текущей ситуации вокруг российского спорта.

– Это был, наверное, самый сложный момент в моей спортивной жизни. Эмоциональный момент. Я тогда очень долго боролся со своей совестью, когда только лишили нас флага, очень долго думал, ехать мне вообще на Олимпиаду без флага или нет.

И как только я согласился, буквально через несколько дней пришла новость еще хуже – меня и некоторых спортсменов не приглашают. Вот именно в такой формулировке: «не приглашают» на Олимпийские игры.

Тогда было больше вопросов, чем ответов. Руки мои, конечно, опустились, я два-три дня практически не тренировался, практически не спал, и это были самые сложные времена, наверное. Со временем это все прошло, но осадок все равно остался до сих пор.

– Но ведь было столько вопросов... А ответов так и не получили?

– Нет. Мы сразу с юристами отправили запрос в (Международный олимпийский комитет), почему нас не пригласили на Олимпийские игры, но, к сожалению, ответа до сих пор нет.

– И вот теперь у вас Дума есть, есть трибуна, которую можно использовать для разрешения всех этих вопросов.

– Я очень хочу использовать и эту трибуну, и говорить об этом как можно больше, но сейчас пока не время. Мы пока не видим результатов, которые нам бы предоставили или МОК.

Мы сейчас даже не можем комментировать того, чего мы не видим. Мы как слепые котята, которые находятся в темной комнате. Поэтому все: и чиновники, и спортсмены, и тренеры, и федерации – сейчас ждут.

Как только будет информация, не только я, но и многие чиновники, спортсмены, тренеры и функционеры захотят прокомментировать эту ситуацию.

– А предчувствия у вас какие? Оптимистичные или пессимистичные?

– Я бы промолчал, наверное. Не время. Мы должны сохранять пока спокойствие и молчание, – сказал Шипулин.

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