🦄 Sports.ru раскрасил винтовку биатлонистке Евгении Павловой. Нарисовали единорога и космос

Дизайнеры и художники .ru раскрасили винтовку российской биатлонистки Евгении Павловой.

Ближайший сезон Павлова проведет с винтовкой с изображением единорога на космическом темно-фиолетовом фоне.

На витом роге сказочного животного – цвета сайта Sports.ru: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый.

Sports.ru раскрасил винтовку биатлонистке сборной России. И теперь хотим это сделать всей команде