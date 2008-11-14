🦄 Sports.ru раскрасил винтовку биатлонистке Евгении Павловой. Нарисовали единорога и космос

Дизайнеры и художники Sports.ru раскрасили винтовку российской биатлонистки Евгении Павловой.
Ближайший сезон Павлова проведет с винтовкой с изображением единорога на космическом темно-фиолетовом фоне.
На витом роге сказочного животного – цвета сайта Sports.ru: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый.
Sports.ru раскрасил винтовку биатлонистке сборной России. И теперь хотим это сделать всей команде
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Sports.ru подготовил шикарный арт для винтовки биатлонистки сборной России Евгении Павловой – с ней она проведет весь следующий сезон ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Павлова очень хотела нанести на винтовку героев любимых мультиков, но не могла этого сделать из-за авторских прав. Мы придумали, как помочь Жене стильно решить эту проблему. Рассказываем по ссылке в профиле @sports_ru