Владимир Драчев: «Примерно уже представляем состав сборной на Кубок мира. Он будет определяться с учетом эстафет»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о формировании состава сборной на первые этапы Кубка мира.

— Состав на первые три этапа Кубка мира определится по итогам сбора в Тюмени?

— Примерно мы его уже представляем — видно же, как спортсмены работают. Но подтвердить уровень им все равно нужно на тестовых стартах.

Кроме того, надо учитывать, что в международном календаре добавилось очень много эстафет. В этом сезоне на Кубке мира будет всего три 15-20 километровые гонки, а эстафет только на первом этапе — четыре. Поэтому составы команд будут определяться именно с учетом эстафет.

Хочу подчеркнуть, что в этом году совсем другая команда. Мы видим, как ребята тренируются, насколько они готовы уже сейчас. И с каждым сбором готовность все лучше и лучше.

— Женская команда потеряла одно место по итогам прошлого сезона, и теперь может заявлять не более пяти спортсменок на гонку в рамках Кубка мира. Это осложняет жизнь?

— Конечно, пятерых человек недостаточно. Спринты, пасьюты, масс-старты, эстафеты – это все разные гонки, и на них зачастую выступают разные спортсмены. Поэтому мы думаем о том, чтобы все равно брать на этап шесть биатлонисток. Будем их менять, в зависимости от гонок.

Например, у нас есть качественные девочки, которые не смогут выиграть личную гонку, но в эстафете они незаменимы. И вот таких как раз надо будет попробовать, взять в резерв. Правда, нужно учитывать, что этот шестой человек, который не сможет выступать, не наберет рейтинговые очки, хотя мог бы сделать это на том же Кубке IBU. И ему нужны какие-то гарантии, – сказал Драчев.