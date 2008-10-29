Губерниев об американском гражданстве Малкина: «Не пофигу ли, какой у него паспорт? Он что, Россию меньше любить будет?»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Гу» прокомментировал новость о том, что у хоккеиста Евгения Малкина имеется американское гражданство.

«А разве не пофигу ли нам, какой паспорт у Малкина! Он что, Россию меньше любить будет? Или хуже играть в хоккей? Отстаньте от Малкина, он классный, и у него моя подруга Кастерова – жена! Вперед, Малкины!» – написал Губерниев.

Ранее форвард «Питтсбурга» подтвердил, что у него есть гражданство США. Это стало известно Sports.ru во время подготовки материала про участие Малкина в бизнес-проекте, связанном с криптовалютой.

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина

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