Малкин о проблемах с блокчейн-бизнесом: «Ерунда. Забудьте об этом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал информацию о возможных юридических проблемах из-за своих вложений в блокчейн-стартап.
«Нет, забудьте об этом. Ерунда. Знаете, мне все это не нравится. Я не хочу говорить об этом прямо сейчас.
Я знал, что являюсь хорошим парнем. Не знаю, что сказать по этому поводу. Немного похоже на сумасшедшее утро. Знаю, что для меня в этом нет ничего плохого», – сказал Малкин.
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