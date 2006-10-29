Малкин о проблемах с блокчейн-бизнесом: «Ерунда. Забудьте об этом»

Форвард «Питтсбурга» прокомментировал информацию о возможных юридических проблемах из-за своих вложений в блокчейн-стартап.

«Нет, забудьте об этом. Ерунда. Знаете, мне все это не нравится. Я не хочу говорить об этом прямо сейчас.

Я знал, что являюсь хорошим парнем. Не знаю, что сказать по этому поводу. Немного похоже на сумасшедшее утро. Знаю, что для меня в этом нет ничего плохого», – сказал Малкин.

Малкин подтвердил наличие гражданства США. Это обнаружил Sports.ru

Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски

Малкин выдал мощное гражданское заявление: о Путине, протестах и жизни в России

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌