Фетисов об американском гражданстве Малкина: «Я бы никогда себе такого не позволил»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что у нападающего «Питтсбурга» есть американское гражданство.

«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, [как к этому относиться]», – сказал Фетисов.

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