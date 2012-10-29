Фетисов об американском гражданстве Малкина: «Я бы никогда себе такого не позволил»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина есть американское гражданство.
«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, [как к этому относиться]», – сказал Фетисов.
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