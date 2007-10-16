Состав сборной России на первые этапы Кубка мира-2019/20 будет определен тренерским решением после контрольных гонок в Тюмени.

Контрольные гонки пройдут в середине ноября.

«На тренерском совете мы пришли к общему мнению, что на первые этапы Кубка мира акцентированно едет сборная России. Пусть тренеры посмотрят, кто как пробежит в Тюмени, и определят состав команды на первые три этапа.

А по итогам первых этапов Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России будет обеспечена ротация. Это добавит определенной конкуренции, и, возможно, мы увидим новые фамилии, которые будут стремиться в топ-10 мирового биатлона.

Наши спортсмены подходят к старту сезона в достаточно хороших кондициях. Самое важное, что нормализовался психологический климат, между спортсменами и федерацией больше нет разногласий. Поэтому все идет в нормальном тренировочном ключе», – рассказал вице-президент СБР Сергей Чепиков.

На первых этапах Кубка мира точно выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова, Антон Бабиков и Виктория Сливко.

За месяц до биатлона топ-команды всегда едут в Рамзау. Зачем?