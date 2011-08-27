Дмитрий Малышко: «Команда не пойдет в сезон на прежних условиях сотрудничества с СБР»

Олимпийский чемпион рассказал о конфликте с руководством Союза биатлонистов России ( ) в вопросе подписания контрактов со спортсменами на сезон-2019/20.

«Готовы ли мы опять войти в сезон так же (как в прошлом году)? Когда нам говорят, что по договору вы в конце сезона ничего не получите, у нас возникает вопрос, для кого мы носим этих спонсоров? Кому мы зарабатываем деньги? Скажу, что опять на таких условиях команда в сезон не пойдет.

Конечно, мы не едем туда (на заседание правления СБР) воевать, и до этого мы не собирались воевать. И письмо мы писали, чтобы не воевать, а тихо-мирно, чтобы не узнала пресса, решить все вопросы и тренироваться дальше.

Наше руководство посчитало, что за этим скандалом должна наблюдать вся страна, а спортсмены этого совершенно не хотели. Вы же видите, ни один спортсмен практически ничего еще не сказал на эту тему.

Я не считаю СБР своим начальством, потому что они мне не платят зарплату, не оплачивают мне сборы и перелеты. Они мне не дают вообще ничего. Это просто посредники между мной и , которые работают на улучшение ситуации в биатлоне, так скажем.

Кто видит улучшение ситуации со спортсменами? Третий месяц война. Во времена Прохорова это были люди, которые действительно хотели помочь в тяжелые времена. Они всегда пытались помочь спортсменам. Сейчас я этой помощи не вижу. Наоборот, я чувствую какое-то сопротивление», – сказал Малышко.

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