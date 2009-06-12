Слепов о Госдуме: «Все великие рано или поздно оказываются там»

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о своем отношении к политике, а также дал совет олимпийскому чемпиону , который баллотируется в Госдуму России.

– Если Шипулин надумал помогать народу, отстаивать его права, как он говорил в кампании – он должен полностью этой сфере отдаваться. Вникать во все вопросы, читать уставы, законы, Конституцию. Не бояться ходить к людям, которые могут помочь. Если он будет просто сидеть и голосовать – это не очень хорошо.

Я за время, проведенное в политике, понял, что там есть три типа людей. Малоактивные – сидят, молчат, но иногда среди них есть те, кто в теме. Гиперактивные – которые хотят пропихнуть, пролоббировать, и их многие не любят. А есть универсальщики, которые помогают по мере сил, плавно.

Если я буду ходить по области и требовать – постройте лыжный комплекс, меня не будут слушать, занесут в черный список и будут держаться подальше. Если я буду просто улыбаться – тоже ничего не выйдет. Нужна золотая середина.

– Почему ушли? Разочаровались в политике?

– Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю суть жизни. Человек, который занимает два больших поста, не может выполнять работу на обеих на «отлично».

В данном случае не хочу упрекнуть нашего президента федерации . Если ты готов максимально отдавать свои силы политике, иди туда. Если спорту – выбери его. Поспеть и там, и там – нереально.

– Нет ощущения, что многие спортсмены идут в Думу кнопки давить?

– Да не только спортсмены, но и космонавты, певцы, разные известные люди. Все великие рано или поздно оказываются там.

Я в это дело тоже в какой-то мере окунулся, спасибо огромное, что дали возможность. На будущее составил свой образ идеального политика. Мало ли, в будущем будет интерес реализовать себя в этой сфере. Сейчас я работаю помощником сенатора.

Что касается Антона – совет такой: много читай, понимай, общайся, умей надоедать более опытным. Не стань тем человеком, который давит кнопки.

– Не поторопился он с походом в политику?

– Не поторопился, потому что такую возможность дают раз в жизни. Если у него будут гореть глаза – почему бы и нет? – сказал Слепов.