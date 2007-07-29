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Александр Тихонов: «Кто вместо Логинова побежит на соревнованиях – Редькин с большим животом?»

Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная России СБР Евгений Редькин Александр Логинов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал Александра Логинова, который до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

Ранее председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин выступил с критикой в адрес Логинова.

«Редькин грозит не пустить Логинова на соревнования? А с кем мы тогда будем выступать? Или он побежит с большим животом?

Я на стороне Александра. На его месте тоже не стал бы ничего подписывать. Во-первых, юридическая грамотность нынешнего руководящего состава СБР вызывает вопросы. Во-вторых, он лучший спортсмен и имеет право диктовать свои условия», — заявил Тихонов. 

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