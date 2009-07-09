Анатолий Хованцев: «У нас с Падиным было условие: работа полностью в нашей системе. Но он отлынивал – прежде всего по интенсивности»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о причинах, из-за которых тренер Андрей Падин покинул женскую сборную России.

«Решение принимало Правление Союза биатлонистов России (СБР) – не один человек.

Я читал интервью Падина, он говорит, что выполнял предложенный план целиком. При этом его слова ранее: если бы я не делал определенную работу помимо плана, то девочки не отобрались бы в основу. Что это значит? То, что он не выполнял требования, которые мы проговорили при приглашении.

У нас было условие: работа полностью в нашей системе. Но он отлынивал – прежде всего по интенсивности. Было несколько моментов, когда девочки из группы Падина завышали ее чуть ли не в два раза. Это было на сборе в Сочи, в Рамзау – лактат доходил до 10, а это уже соревновательная интенсивность. То, что Падин – жесткий тренер, давно прослеживается и по девчонкам, и по ребятам.

Поэтому было общее решение с руководством: работать должны те, кто готов присутствовать в нашей системе.

– Одна из главных претензий Падина: ему никто не сообщил об увольнении, он все узнал из интернета.

– На момент тренерского совета решения не было, вопрос только поднимался. А что ему никто не позвонил – я не буду вдаваться в перипетии по этому поводу», – сказал Хованцев.

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