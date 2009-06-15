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Кристиансен прооперировал давнюю травму колена. Он упал, ища сокровища с мобильным приложением

Теги сборная Норвегии травмы Ветле Шостад Кристиансен Биатлон

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен перенес операцию на колене.

По словам спортсмена, проблемы с коленом появились после использования приложения Geocaching, посвященное поиску «сокровищ», которые люди оставляют по всему миру. В 2014 году Кристиансен заразился вирусом, из-за которого в течение двух лет не мог тренироваться в привычном режиме, и искал альтернативные методы подготовки.

– Травма относится к категории ненужных и абсурдных.

Когда мы проводили обследование колена, врачи пришли к выводу, что причиной травмы было падение. И я сразу вспомнил про случай, который произошел пять лет назад. Тогда я спрыгнул с трехметрового моста в Лиллехаммере, приземлился на прямые ноги и упал прямо на задницу.

В приложении говорилось, что понадобится альпинистское снаряжение для этого задания, но у меня его не было. Пришлось прыгать на асфальт, было ужасно больно.

Какое было сокровище?

– Фотопленка. Приложение устроено так, что ты должен оставить что-то взамен. Например, фигурку из киндер-сюрприза. Но мне было так больно, что я ничего не оставил.

Под коленом образовалось что-то вроде пузыря, довольно неприятно. Особенно на длинных дистанциях и серьезных соревнованиях.

Операция решит проблему?

– Прогнозов нет, но, скорее всего, все наладится, – сказал Кристиансен.

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