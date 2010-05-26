Чемпион мира Дмитрий Пидручный: «Поддерживаю все решения Украины об агрессии в отношении России. Но рано или поздно придется помириться»

Чемпион мира по биатлону поделился мнением насчет отношений Украины и России, а также насчет нового президента страны Владимира Зеленского.

Об отношениях России и Украины

«Политика влияет на все – на спорт тоже. Сказать, что можно отгородиться от ситуации, невозможно. Я на стороне Украины. Поддерживаю все решения об агрессии.

Конечно, от соседа никуда не уйдешь – с ним надо будет дальше жить. Рано или поздно придется с нами помириться. Вопрос – на каких условиях. Хочется, чтобы с возвращением всех аннексированных территорий».

О приглашении российских биатлонистов

«Жирный и Семаков? Они нормальные ребята. На эту тему у нас конфликтов никогда не было. Они видели ситуацию с обеих сторон, знали, что происходит.

Их приглашение в сборную? Я не совсем это поддерживаю, но понимаю, почему президент это делал. Надо было поднимать конкуренцию в команде.

Это не дает плюса молодым спортсменам – их место занимали Жирный и Семаков. Но они занимали свое место благодаря лучшим результатам. Для конкуренции в команде это был плюс. Они мотивировали молодых спортсменов для работы над собой».

О новом президенте Украины

«Люди очень наивны. Изменится все только тогда, когда каждый начнет делать изменения в себе. Когда люди перестанут мусорить в лесу, изменят свое сознание. Разве Порошенко сорил у нас на обочинах?

Со сменой власти в ближайшие 4-5 лет ничего не изменится – разве что, постепенно станет лучше. Я не настолько наивен, чтобы верить, что один человек все изменит.

Зеленский же не отвечает за все. Президент имеет конкретную и четкую сферу влияния – армия, международная политика. Это его две основные задачи. Какое он имеет отношение к коммунальным услугам или дорогам? А люди думают – он придет, все изменит», – сказал Пидручный в интервью YouTube-каналу Tribuna.com «Трендец».