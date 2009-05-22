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    Призер ОИ в могуле Кожевникова стала психологом женской юниорской сборной России по биатлону

    Теги юниорская сборная России жен Елизавета Кожевникова Биатлон

    Призер Олимпийских игр в могуле Елизавета Кожевникова стала психологом сборной России по биатлону.

    В сезоне-2019/20 Кожевникова будет работать с женской юниорской командой.

    Ранее специалист работала комментатором «Матч ТВ» и психологом у российских керлингисток.

    – Можно ли сказать, что вы уже достаточно напрактиковались на керлингистах и велогонщиках, чтобы чего-то от сотрудничества с биатлонистами уверенно ждать?

    – Конечно. Я другая, нежели была три года назад. Я совершенно уверенна в том, что я делаю, и это позволяет мне не задумываться об ожиданиях.

    – Со спортсменками вы еще не встречались, но с тренерами пообщались. Как они вас приняли?

    – Это была встреча, на которой я информировала тренеров о том, что мы можем делать. Что нам доступно, и какими методами будем работать. Я увидела заинтересованность, не почувствовала какого-то обесценивания и неприятия. Это прогресс по сравнению с предыдущими проектами.

    – Есть ли для вас разница в том, каков возраст спортсменов? Проще ли «достучаться» до юной спортсменки?

    – Судя по моей практике индивидуального консультирования подростков, это так. Да, проще. У них еще нет опыта успеха, который очень закрепляет все процессы. «Я сделал это, получил вот это». Юниоры более открыты, они больше хотят. Меньше сопротивляются. Возможно, потому что они ближе к детскому возрасту, чем ко взрослому.

    Безусловно, есть свои подводные камни. С юными спортсменами мне надо будет говорить на чуть более понятном языке, пользоваться более прямой терминологией. Но я это умею делать, потому что я работала с такими ребятами.

    – Словосочетание «женская психология» хоть сколько-нибудь уместно в спорте?

    – В общем, да. Хотя это понятие обычно утрируют. Есть, конечно, определенные стереотипы. Но со своей колокольни я не вижу в этом грандиозных осложнений или препятствий. Напротив. Поскольку я сама, как мне кажется, самый сложный женский психологический типаж, переплюнуть меня практически невозможно.

    У меня есть инструменты и, что называется, глаз пристрелян на таких персонажей. Себя я научилась любить, их я тоже люблю, а инструменты, безусловно, найдутся. Как ни странно, в самых сложных ситуациях – когда очень много упрямства и сопротивления – самый эффективный метод, это приятие и любовь.

    Так что я не вижу сложностей в работе с женщинами. Наоборот, это, как правило, люди более сознательные, более трудолюбивые и более педантичные, – рассказала Кожевникова.

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