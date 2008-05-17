Лаура Дальмайер: «Рада, что мне больше не нужно быть доступной для антидопинговых контролеров. Это было огромное вторжение в личную жизнь!»

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер прокомментировала свое решение завершить спортивную карьеру в 25 лет.

«Я с нетерпением жду новых перспектив и новых сложностей. У меня будет больше времени, которое я смогу проводить дома. Смогу жить более спонтанно.

Более того, я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров – ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь!

К сожалению, лучшей системы, которая могла бы контролировать чистоту спорта, до сих пор не существует.

Это сложное решение, но оно назревало уже давно. Я понимаю, что для него сейчас лучшее время», – написала Дальмайер на своем официальном сайте.

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