Эксперты WADA получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов из московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов из московской лаборатории.

В январе эксперты получили полную базу данных лаборатории, а теперь смогли забрать все интересующие их допинг-пробы спортсменов.

«Эти пробы могут помочь WADA составить дела на тех атлетов, которые принимали допинг, и полностью оправдать других. Чтобы перестраховаться, мы решили взять абсолютно все пробы, которые значатся в базе данных, даже если в них нет совершенно ничего подозрительного. Теперь мы можем перейти к следующей фазе нашей работы», – рассказал глава департамента WADA по расследованиям Гюнтер Янгер.

Теперь пробы будут заново протестированы, а результаты отправлены соответствующим Международным спортивным федерациям, чтобы те могли наказать виновных спортсменов.

Получение WADA допинг-проб из московской лаборатории было последним критерием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).