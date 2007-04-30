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    Эксперты WADA получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов из московской лаборатории

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Гюнтер Янгер Биатлон

    Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов из московской лаборатории.

    В январе эксперты получили полную базу данных лаборатории, а теперь смогли забрать все интересующие их допинг-пробы спортсменов.

    «Эти пробы могут помочь WADA составить дела на тех атлетов, которые принимали допинг, и полностью оправдать других. Чтобы перестраховаться, мы решили взять абсолютно все пробы, которые значатся в базе данных, даже если в них нет совершенно ничего подозрительного. Теперь мы можем перейти к следующей фазе нашей работы», – рассказал глава департамента WADA по расследованиям Гюнтер Янгер.

    Теперь пробы будут заново протестированы, а результаты отправлены соответствующим Международным спортивным федерациям, чтобы те могли наказать виновных спортсменов.

    Получение WADA допинг-проб из московской лаборатории было последним критерием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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