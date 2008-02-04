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    Кайшева, Васнецова, Гербулова и Латыпов выступят на Универсиаде-2019 в Красноярске

    Теги сборная России сборная России жен Универсиада Ульяна Кайшева ЧМ-2019 Наталья Гербулова Александр Дедюхин Эдуард Латыпов Елена Чиркова Тамара Воронина Алексей Петров Евгений Крюков Анастасия Морозова Ильназ Мухаметзянов Ирина Казакевич Дмитрий Иванов Никита Поршнев Елизавета Каплина Алексей Чулев Екатерина Мошкова Василий Томшин Валерия Васнецова Татьяна Воронова Биатлон

    Стал известен состав сборной России на зимнюю Универсиаду в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта.

    Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

    Состав сборной России

    Мужчины

    Эдуард Латыпов
    Александр Дедюхин
    Алексей Петров
    Никита Поршнев
    Василий Томшин
    Дмитрий Иванов
    Алексей Чулев

    На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухаметзянов

    Женщины

    Наталья Гербулова
    Елизавета Каплина
    Тамара Воронина
    Ирина Казакевич
    Екатерина Мошкова
    Елена Чиркова
    Валерия Васнецова
    Ульяна Кайшева
    Татьяна Воронова (запасная)
    Анастасия Морозова (запасная)

    Кайшева и Морозова также рассматриваются на участие в чемпионате мира.

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