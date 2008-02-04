Кайшева, Васнецова, Гербулова и Латыпов выступят на Универсиаде-2019 в Красноярске

Стал известен состав сборной России на зимнюю Универсиаду в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.
Состав сборной России
Мужчины
Эдуард Латыпов
Александр Дедюхин
Алексей Петров
Никита Поршнев
Василий Томшин
Дмитрий Иванов
Алексей Чулев
На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухаметзянов
Женщины
Наталья Гербулова
Елизавета Каплина
Тамара Воронина
Ирина Казакевич
Екатерина Мошкова
Елена Чиркова
Валерия Васнецова
Ульяна Кайшева
Татьяна Воронова (запасная)
Анастасия Морозова (запасная)
Кайшева и Морозова также рассматриваются на участие в чемпионате мира.