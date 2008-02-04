Кайшева, Васнецова, Гербулова и Латыпов выступят на Универсиаде-2019 в Красноярске

Стал известен состав сборной России на зимнюю Универсиаду в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Состав сборной России

Мужчины



Александр Дедюхин

Алексей Петров



Василий Томшин

Дмитрий Иванов

Алексей Чулев

На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухаметзянов

Женщины

Наталья Гербулова

Елизавета Каплина

Тамара Воронина

Ирина Казакевич

Екатерина Мошкова

Елена Чиркова

Валерия Васнецова



Татьяна Воронова (запасная)

Анастасия Морозова (запасная)

Кайшева и Морозова также рассматриваются на участие в чемпионате мира.